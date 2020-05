Silvia Romano: Zoffilli, 'notizia di speranza per tutti connazionali rapiti'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Straordinaria notizia di speranza anche per tutti i connazionali rapiti che soffrono nel mondo e per i loro cari. ‪Grazie di cuore ai nostri Servizi di sicurezza, bentornata Silvia"‬. Lo afferma Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in commissione Affari esteri alla Camera e presidente della commissione bicamerale Schengen.