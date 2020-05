Coronavirus: Abi, forte crescita domande a Fondo Garanzia, indubbio impegno banche

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - L'Abi segnala che, a ieri 8 maggio, hanno nettamente superato i centomila (sono 105 mila) le domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia per gli anticipi di liquidità fino a 25 mila euro, per oltre due miliardi e duecento milioni di finanziamenti richiesti dai clienti. Complessivamente sono oltre 128 mila le domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia per quasi sette miliardi richiesti (6.875 milioni), pure in rilevante incremento sul giorno precedente. Questa continua crescita di domande, istruite e presentate dalle banche al Fondo di garanzia, sottolinea l'Abi, evidenzia "l'indubbio progressivo impegno del mondo bancario impegnato in pieno nelle emergenze del coronavirus".