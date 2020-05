Carceri: pentito Mutolo, 'scarcerazioni boss una vergogna, fanno parte Trattativa Stato-Mafia' (2)

(Adnkronos) - "E' inutile che adesso il ministro della Giustizia Bonafede annunci in pompa magna che li vuole fare ritornare in carcere. Ormai sono fuori. I buoi sono scappati dal recinto. Ci vorrebbe forse una legge ad hoc, come fecero Andreotti e Martelli tanti anni fa. Ma, in ogni caso, è una buffonata". Sulle polemiche politiche di questi giorni, l'ex boss dice: "Mi sembra giusto, ripeto, è assurdo fare uscire 376 tra mafiosi e altri detenuti, perché potrebbero tornare a delinquere". E parla ancora di Francesco Bonura, importante boss mafioso che ha lasciato il carcere per problemi di salute. E oggi è ai domiciliari a Palermo. "Eravamo amici negli anni Settanta, è una persona per bene. Fino a quando ho collaborato, nel 1991, stavo con lui e altri come lui. Mi ricorsi che siamo stati insieme in carcere nel 1986 a Trapani. Insomma, ripeto, è un gran signore ma sempre mafioso è...".

Bonura, come ricorda Mutolo, faceva parte dell'ala di "Totò Riina. Ma erano altri tempi, ora la mafia ha cambiato pelo. Bisogna dire le cose come stanno. Ormai la mafia ha seguito quella linea di Bernardo Provenzano, quando a un certo punto disse e diede ordine di non fare rumore. In questo modo la mafia ha acquistato potere. Sì, è vero, vengono arrestati alcuni mafiosi ma sono quelli di basso rango, mica i vertici. Quelli sono tranquilli. Perché hanno capito che non conviene. Riina invece aveva rovinato tutto con la sua strategia di sangue, di terrore, di morte anche di innocenti. Ecco perché io ne sono uscito nel 1991, non mi riconoscevo più in Cosa nostra".