Coronavirus: Le Maire, 'accordo su linea credito da 240 mld, sarà operativa da 1/6'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Accordo raggiunto all'Eurogruppo su una linea di credito da 240 miliardi di euro per gli Stati membri che lo desidereranno per far fronte alle necessità di finanziamento legati all'emergenza Covid-19. La linea di credito del Mes sarà quindi operativa dal primo giugno". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire in un tweet in occasione dell'Eurogruppo.