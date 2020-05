Coronavirus: critiche da opposizione a Sala su Navigli, 'non è credibile'

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - Piovono critiche dall'opposizione di centrodestra alle affermazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha minacciato di chiudere i Navigli dopo le immagini sulle folle di ieri pomeriggio in orario aperitivo.

"Sentir parlare di chiusura dei Navigli da parte di chi a febbraio beveva Spritz farebbe sorridere se non fosse che parliamo dei milanesi. Dopo gli annunci non esiste il famoso piano di ripartenza, ci si affida a biciclette e minacce e si lasciano i vigili parcheggiati sul divano", afferma Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino. "Ormai sono mesi che Sala non ne azzecca una e anche in questa occasione dimostra di non avere il polso reale di quanto accade in città", rincara la dose Silvia Sardone (Lega). "Se ai Navigli ci sono tali assembramenti è perché, incredibilmente, non ha fatto nulla per evitarli. Perché non dice alla Polizia Locale di controllare? Perché non interviene invece di fare sermoni?", si chiede Sardone.