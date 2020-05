Antimafia: Fico, 'dolore per scomparsa Taglione, non dimenticheremo impegno'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Apprendo con profondo dispiacere della scomparsa di Valerio Taglione, coordinatore del Comitato don Peppe Diana. Ricordo quando è venuto qui alla Camera per una delle iniziative messe in campo in questi anni di lotta alla criminalità organizzata, quella del 'Pacco alla camorra', con cui inaugurammo l'albero di Natale di Montecitorio. Non dimenticheremo il suo impegno tenace per la legalità e per il riscatto delle sue terre, così come il lavoro che portava avanti con i giovani. Ai suoi cari, alla sua comunità va la vicinanza mia e della Camera dei deputati". Così il presidente della Camera, Roberto Fico.