Fase 2: Mustier, 'investire per far ripartire Italia, rafforzare istruzione e sanità'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "L'Italia ha un forte spirito imprenditoriale che permette di avere grande flessibilità nell'adattarci rapidamente alle nuove situazioni. La pandemia Covid-19 ha avuto un profondo impatto sull’economia globale. La nostra vita quotidiana è stata stravolta: come far ripartire l’Italia? Nel lungo termine dobbiamo costruire e dobbiamo investire: rafforziamo l’istruzione, la sanità e le abitazioni. Abbiamo anche bisogno di soluzioni a breve termine che funzioni in tutto il Paese, dalla manifattura nel Nord fino al turismo nel Sud". Così Jean Pierre Mustier, ad Unicredit, interviene a 'RipartItalia -100 Idee per la ripresa'. (segue)