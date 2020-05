Fase 2: M. Doris, 'bonus 110% edilizia misura importante'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Il bonus del 110% sull'efficienza energetica e la sicurezza antisismica "potrebbe riportare in carreggiata l’andamento di mutui e prestiti, perché è un’agevolazione davvero importante e potrebbe portare le nostre previsioni a quelle di inizio anno sull'erogazione" dei mutui. Lo ha detto Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, in conferenza stampa per presentare i risultati del primo trimestre del gruppo.