Olimpiadi 2026: ok unanime Senato a decreto, provvedimento è legge

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Con 225 voti favorevoli e un solo astenuto il Senato ha approvato il decreto legge per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026 Milano-Cortina e delle finali di tennis Atp di Torino 2021-2025. Il provvedimento, già licenziato dalla Camera, è quindi convertito in legge ed entra in vigore definitivamente.