Fase 2: fonti Iv, 'domani con Conte confronto su Bonafede, piano shock e ripartenza'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Il fatto che Conte abbia espresso pubblicamente apprezzamento per Italia Viva e abbia annunciato di anticipare alcune aperture , come chiesto da tempo da Renzi, è visto come un fatto positivo da Iv". Lo sottolineano fonti di Italia Viva.

“Sembra che abbiano capito che senza di noi non c’è maggioranza, specie al Senato. Meglio tardi che mai ”, si spiega. Nell’incontro di domani tra Conte ed Italia Viva saranno centrali tre questioni: Bonafede, il piano shock e la ripartenza economica, aggiungono le stesse fonti.