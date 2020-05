Fase 2: Crimi, 'ripresa passa anche da rispetto ambiente, bene Fraccaro'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Rispetto dell'ambiente in cui viviamo ed efficienza energetica: la ripresa economica del nostro Paese deve passare anche da qui. Un sincero ringraziamento a Riccardo Fraccaro, che ha proposto un superbonus del 110% per interventi orientati in tale direzione. Questa misura, che mi auguro possa essere istituita con il prossimo decreto, può far compiere all'Italia un decisivo passo in avanti verso quel futuro sostenibile che da tempo perseguiamo". Lo scrive il capo politico M5S, Vito Crimi, su Fb.