Fase 2: Conte, 'vicini a famiglia imprenditore suicida a Napoli, notizia dolorosa'**

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Durante la riunione, tuttora in corso, con Rete Imprese Italia, il premier Giuseppe Conte ha riferito ai partecipanti la "dolorosa notizia" del piccolo imprenditore di 57 anni che si è tolto la vita nella notte, a Napoli, impiccandosi nel capannone della sua ditta, provato dallo stress dovuto alla crisi economica innescata dal Covid-19. "Non conosciamo ancora i dettagli di questa vicenda - ha detto il presidente del Consiglio ai rappresentanti di commercianti e esercenti in conference call, riferiscono alcuni presenti - siamo vicini alla famiglia" dell'uomo, che lascia la moglie e una figlia.