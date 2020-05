Fase 2: Boldrini, 'regolarizzazione scelta necessaria'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Regolarizzare chi lavora in nero è una scelta necessaria per garantire la salute collettiva, la legalità, la produzione agricola e il consumo di beni di prima necessità. Non è abbastanza? Basta propaganda, pensiamo alle esigenze del Paese.” Lo scrive su Twitter la deputata Dem Laura Boldrini.