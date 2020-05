Coronavirus: a mezzogiorno Conte vede comparto agricolo

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - A mezzogiorno il premier Giuseppe Conte vedrà Coldiretti, Confagricoltura e Cia. Alla riunione, per fare il punto sulle misure in campo con il dl maggio, prenderà parte anche la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, facile dunque che spunti anche il tema della regolarizzazione dei migranti su cui sta ragionando il governo, con la stessa Bellanova in pressing per inserire misure in tal senso già nel decreto che si punta a chiudere in settimana.