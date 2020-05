Fincantieri con Università Genova avvia 4 progetti dottorato ricerca

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Quattro progetti di Dottorato per Fincantieri. Nel quadro della convenzione per la promozione e il finanziamento di attività didattico-sperimentali in ambito navale firmata lo scorso novembre da Paolo Comanducci, Rettore dell’Università di Genova, e Giuseppe Bono, Amministratore Delegato del Gruppo Fincantieri, le parti hanno sottoscritto le convenzioni per avviare quattro progetti di Dottorato, della durata di tre anni ciascuno. L’iniziativa prevede un investimento complessivo da parte di Fincantieri di oltre 250.000 euro, relativo al completamento dei progetti.

I temi dei progetti sono stati concordati fra le parti e riflettono le tendenze del panorama navale mondiale nonché gli interessi specifici della Direzione Navi Militari di Fincantieri. In particolare si riferiscono a: studio dei rischi e delle tecniche di cybersecurity a bordo nave e nei siti produttivi; strategie e metodi per la riduzione del peso scafo in coerenza con i più recenti sviluppi delle normative per la costruzione delle navi; studio di strumenti e metodi di progettazione dei sistemi elettrici a bordo nave.

Per l’Amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, "temi quali la riduzione del peso delle strutture dello scafo hanno impatti significativi sul miglioramento delle performance e sull’efficienza delle navi, per non parlare dell’imperativo rappresentato oggi dalla necessità di avere una chiara soluzione di cybersecurity da offrire ai nostri clienti oltreché da utilizzare per i nostri siti produttivi e di ingegneria".

"Siamo quindi molto soddisfatti di poter avviare questi dottorati di ricerca, che costituiscono il livello di formazione più elevato nell’ordinamento degli studi universitari, fornendo a giovani già dotati di solida preparazione l’opportunità di acquisire professionalità distintive in campi specifici di forte rilevanza scientifica, tecnologica, sociale ed economica” ha proseguito l'Ad.

"Proprio in un momento estremamente difficile come quello che stiamo attraversando riteniamo di dover continuare a investire sul futuro puntando su ricerca, innovazione e competenze” ha concluso Bono.

“Siamo molto soddisfatti di questa ulteriore iniziativa di collaborazione con Fincantieri, che fa seguito alla stipula della convenzione quadro dello scorso novembre, confermando l’ottimo rapporto tra l’Università e l’Azienda, conferma tanto più importante in un momento delicato come quello che sta vivendo il nostro Paese" ha detto il Rettore dell’Università di Genova, Paolo Comanducci.