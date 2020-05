Fase 2: Novelli (Fi), 'utilizzare caserme dismesse come spazi scolastici'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - “La task force del ministero dell’Istruzione ha proposto patti territoriali per trovare nuovi spazi in vista del prossimo anno scolastico: nel nostro Paese ci sono migliaia di edifici che potrebbero essere temporaneamente adibiti a plessi scolastici: caserme e altri edifici pubblici, ma anche immobili privati. Con una messa in sicurezza, un adeguamento degli spazi e degli arredi avremmo l’opportunità di far tornare a scuola gli alunni, in sicurezza e senza assurdi turni che metterebbero in seria difficoltà le famiglie e nuocerebbero allo sviluppo socio-relazionale dei più piccoli". Lo propone Roberto Novelli, deputato di Forza Italia.