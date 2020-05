Fase 2: Messina, 'economia Italia resiliente, da governo forti interventi'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - L’economia italiana è "resiliente grazie ai solidi fondamentali e può contare su forti interventi" del governo, che sta fornendo "un ampio supporto". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso della conference call con gli analisti per presentare i cotni del primo trimestre. Nei primi tre mesi dell'anno il calo del Pil è stato "più attenuato" in Italia rispetto ad altri Paesi europei come Francia e Spagna, "nonostante un periodo più lungo di lockdown".

Messina ha ricordato "l'elevata ricchezza delle famiglie italiane", con un "basso livello" di indebitamento. Inoltre le imprese manifatturiere hanno "una struttura finanziaria più forte" e il sistema bancario è "di gran lunga più solido" rispetto ai livelli precedenti la crisi del 2008.