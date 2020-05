Fase 2: F.Sala, 'ieri mobilità Lombardia al 60%, dato positivo'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Ieri con la riapertura la mobilità in Lombardia era al 60% rispetto a un giorno normale. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

"Se lo mettiamo a confronto con la percentuale di attività produttive che attualmente hanno riaperto è un dato positivo, perché le attività produttive sono all’80%", ha spiegato ancora a SkyTg24. "Molti non si sono mai fermati, poi il lockdown è stato un po’ allentato fino a ieri in cui abbiamo avuto 940 mila lavoratori che sono tornati a lavoro. Dal dato di ieri sappiamo che un terzo sono in smart working, anche questo contribuisce ad abbassare la mobilità e a dire che effettivamente la Lombardia sta rispondendo in modo positivo alla battaglia contro il virus".

La provincia di Milano "è quella che ha avuto un maggior ritorno di lavoratori, più di 100mila su 940mila. Rispetto alle altre province però è quella che riesce di più a fare smart working", ha aggiunto.