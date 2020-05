Fase 2: De Petris, 'regolarizzare tutti immigrati, no solo lavoratori agricoli'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "In questo momento e in questa fase è più che mai necessario regolarizzare i migranti irregolari. La regolarizzazione non può però essere limitata ai lavoratori agricoli, tanto più quando la chiusura delle scuole e i limiti con cui queste dovranno riaprire nei prossimi mesi costringono moltissime donne a farsi carico del 'doppio lavoro', aggiungendo l'intero peso del lavoro domestico alle loro attività produttive", dichiara la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.

"Oggi regolarizzare tutti i migranti non è solo un dovere morale ma anche un'esigenza vitale della nostra intera economia nel momento più difficile. E ciò è tanto più vero per le donne, che rischiano in questa crisi di essere riportare indietro di decenni", conclude la presidente De Petris.