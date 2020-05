Fase 2: Comune Milano cerca aree private da destinare a parcheggi

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Serviranno sempre più parcheggi e aree di sosta per i mezzi privati durante la Fase 2 e il Comune di Milano ha pubblicato un bando per individuare "aree private immediatamente disponibili" in località strategiche, ossia vicine "a snodi di trasporto pubblico o mobilità sostenibile anche in sharing, da destinare alla sosta dei veicoli".

Con l'allentamento del lockdown, spiega la nota, l’amministrazione ha messo a disposizione tutti i posti disponibili nei parcheggi d'interscambio, che ieri hanno ospitato circa un migliaio di veicoli su 20mila stalli complessivi, ovvero il 5% della loro capienza. "Dobbiamo contingentare il numero di passeggeri sulla rete del trasporto pubblico per garantire la distanza di sicurezza", spiega Marco Granelli assessore alla Mobilità.