Elezioni: Sisto (Fi), 'anticipo a luglio pericoloso e inopportuno'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "L’ipotesi di anticipare a luglio la tornata elettorale che solo pochi giorni fa è stata spostata in autunno via decreto è pericolosa e inopportuna”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

“Pericolosa - spiega -, perché non siamo nella condizione di poter svolgere pienamente una campagna elettorale e, dunque, eventuali appuntamenti potrebbero trasformarsi in un veicolo di contagio. Inopportuna, perché cambiare idea nell’arco di poche ore significa disconoscere i presupposti alla base del decreto appena emanato. Abbiamo già assistito ad imbarazzanti contorsioni normative durante questi mesi: è bene per tutti evitare l’ennesima che potrebbe comportare, per accontentare pochi, danni irreparabili per molti”, conclude.