Coronavirus: Modena (Fi), 'donne vanno rispettate in istituzioni rappresentative'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Comprendo le motivazioni politiche che hanno indotto il presidente Conte a rispondere sollecitamente all’appello di 16 senatrici, quasi tutte di maggioranza, che chiedono un riequilibrio di genere nelle 18 task force chiamate a supportare il governo nel fronteggiare la grave crisi sanitaria ed economica. Tuttavia, faccio notare al premier che non può cavarsela tardivamente e a buon mercato, integrando ipertrofici comitati. Le donne sono in Parlamento, in quelle Camere chiamate ormai solo a ratificare decisioni prese altrove, lavorano e studiano, fanno proposte ed emendamenti, ma quasi sempre con nessuna fortuna. Il rispetto per il loro ruolo passa soprattutto attraverso le istituzioni e la rappresentanza femminile del popolo sovrano". Lo afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia.