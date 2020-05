Coronavirus: in Lombardia 500 positivi in più, 95 nuovi decessi

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Nuovo calo dei positivi al covid19 in Lombardia, che a fronte di 6.455 tamponi processati sono 500 in più rispetto a ieri, per un totale di 78.605 casi di coronavirus registrati nella Regione. Ieri erano stati +577, l'altro ieri +526.

Salgono invece i decessi: sono 95 in più nelle ultime 24 ore, rispetto ai 63 di ieri e ai 42 dell'altro ieri.