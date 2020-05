Coronavirus: in dl maggio risorse a sanità salgono a 3,2 miliardi**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Le risorse per la sanità nel dl maggio passano da 2,6 a 3,2 miliardi. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la 'posta' decisa ieri nella riunione terminata a notte inoltrata tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione delle forze di maggioranza e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sul dl aprile divenuto di maggio proprio per le tensioni che animano la maggioranza su un decreto monstre di 55 miliardi. Era stato il ministro della Salute Roberto Speranza a chiedere uno sforzo in più, maggiori risorse a fronte degli sforzi del Ssn. Ieri nel corso della riunione si è tentato di portare lo stanziamento per la sanità a 3,5 miliardi, 'cercando' altri 500 milioni che mancavano all'appello. Alla fine si è chiuso a 3,2 miliardi.