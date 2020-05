Bce: Weidmann, 'Bundesbank sosterrà risposta a corte Ue'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "La Bce ha un periodo di 3 mesi per presentare le sue deliberazioni sulla proporzionalità del programma di acquisto. Sosterrò l'adempimento di questo compito, nel rispetto dell'indipendenza del consiglio direttivo della Bce". Così il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann in una nota pubblicato sul suo account twitter dopo la sentenza della Corte costituzionale federale della Germania in merito al programma di 'Quantitative Easing' lanciato dalla Bce nel 2015 e da allora prolungato e aggiornato.

"Nel suo giudizio la corte costituzionale mette in luce caratteristiche importanti del Pspp (Public Sector Puchase Programme), che complessivamente garantisce un margine sufficiente di sicurezza al finanziamento monetario dei governi. Avevo indicato l'importanza di questo margine già in passato", aggiunge Weidmann.