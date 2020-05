Bce: Calderoli, 'ora o Ue si sottopone a Germania o Germanexit'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Attenzione, perché la sentenza della Corte costituzionale tedesca sul programma di acquisto titoli della Bce rischia di essere l’ultima spallata a questa Unione europea". Lo sottolinea Roberto Calderoli, senatore della Lega e vicepresidente del Senato.

"Intanto -spiega- ancora una volta vediamo come l’Italia debba prendersi tutto quello che decide l’Ue, senza fiatare, e la Germania no. Perché il nostro articolo 117 della Costituzione prevede che lo Stato debba sottostare nel rispetto della Costituzione, ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Per cui noi abbiamo questo principio cui dobbiamo sottostare, mentre i tedeschi possono sottoporre queste decisioni al vaglio della loro Corte suprema, così come accade anche sul Mes".