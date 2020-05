Coronavirus: Valente, 'da Conte coraggio e sensibilità, ora fatti'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Accogliamo con molta soddisfazione le dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte in merito all’integrazione delle principali task force con esperte donne. Ora che si riscrivono paradigmi e modelli di sviluppo è più che mai necessario che a questo cambiamento prenda piena parte il punto di vista femminile e femminista". Lo afferma la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio e prima firmataria della mozione delle 16 senatrici di maggioranza, sottoscritta anche da Emma Bonino, al premier Conte.

"Per superare la pandemia e tornare a crescere, e per farlo nel modo migliore, l’Italia -aggiunge l'esponente Dem- ha bisogno che le donne non perdano il lavoro, che venga ridotto il gap di genere e che vengano superate le diseguaglianze tra uomini e donne, in tutti i settori, ma anche che si attuino nuovi modelli di sviluppo più sostenibili e virtuosi dal punto di vista economico, sociale e ambientale”.

“Siamo certe che a queste parole –conclude Valente- nel giro di pochi giorni seguiranno i fatti. Il premier ha mostrato su questo tema oltre che grande serietà anche grande coraggio e sensibilità”.