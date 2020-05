Coronavirus: Patuanelli, 'risorse Stato per capitale pmi non è sovietizzare'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "La sottocapitalizzazione delle imprese è un tema storico del Paese. In questo momento mettere a disposizione risorse da parte dello Stato per accompagnare l'imprenditore che vuole fare investimenti e ricapitalizzare non significa sovietizzare il nostro sistema produttivo significa mettere a disposizione dell'imprenditore, che ha nel diritto costituzionale della libera impresa tutte le possibilità di decidere la sua linea industriale, parte di capitale sociale dandogli uno strumento per aumentare il capitale della sua impresa". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli nel corso della sua audizione in Commissione alla Camera sul dl liquidità. "Lo strumento per aumentare il capitale delle imprese è un elemento importante da studiare e da mettere in campo" soprattutto per il mondo delle midcap, sottolinea Patuanelli.