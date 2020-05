Coronavirus: Lollobrigida, 'subito Bonafede e Spadafora alla Camera'**

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Il gruppo di Fratelli d’Italia trasmetterà al presidente della Camera Fico la richiesta dell’immediata convocazione per comunicazioni all’Aula dei ministri della Giustizia Bonafede e dello Sport Spadafora". Lo annuncia il capogruppo, Francesco Lollobrigida.

"In questi giorni -spiega- è necessario più che mai fare luce sulle tante ombre che gravano sull’azione del governo. Dopo aver ottenuto la presenza in Aula di diversi ministri nel luogo principale della democrazia rappresentativa repubblicana, cioè il Parlamento, oggi chiediamo che Bonafede venga a fare luce sulle scandalose affermazioni di questi giorni in merito alle vicende legate alla scarcerazione di centinaia di criminali. Allo stesso modo pretendiamo che Spadafora, protagonista in queste ore di inutili e dannose contrapposizioni con pezzi importanti del mondo dello sport italiano, e dopo le sue continue affermazioni di possibili ricorsi a inaccettabili forzature, venga a confrontarsi con chi rappresenta il popolo visto che non è stato in grado di confrontarsi adeguatamente col mondo che dovrebbe tutelare nella sua azione di governo".

"Sia il Parlamento poi -conclude Lollobrigida- a determinarsi con apposite risoluzioni, come previsto durante le comunicazioni da parte del governo”.