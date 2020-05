Coronavirus: Intergruppo donne, bene impegno Boccia per Centri antiviolenza

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Grazie al ministro degli Affari regionali Francesco Boccia per aver sollecitato la distribuzione dei fondi dalle Regioni ai Centri antiviolenza, raccogliendo la proposta contenuta in una lettera firmata da 40 deputate dell'Intergruppo per i diritti delle donne". E' quanto si legge in un comunicato.

"In momenti di crisi come questo -prosegue la nota- è importante intensificare la collaborazione tra Parlamento e governo per dare risposte concrete ai problemi delle persone in difficoltà. Lo sforzo che in questo caso si è realizzato per sostenere le strutture che si occupano della protezione e del sostegno delle donne vittime di violenza -un’emergenza che si è ulteriormente accentuata nel periodo del Covid19- è un esempio di questa necessaria sinergia”.