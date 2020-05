Coronavirus, Gruppo Bper dona oltre 3 mln per emergenza

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Il Gruppo Bper mette a disposizione della collettività oltre 3 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza provocata dalla diffusione dell’epidemia Covid-19. Le risorse complessivamente stanziate sono il risultato di una campagna interna di raccolta fondi denominata “Uniti oltre le attese”, il cui ricavato ha raggiunto 2,4 milioni di euro, e delle donazioni già deliberate nelle scorse settimane.

Il nuovo progetto “Uniti oltre le attese” ha visto la convinta e coesa partecipazione di tutte le componenti del Gruppo bancario, con l’obiettivo di dare un contributo diretto al sostegno di enti, organismi e associazioni che sono impegnati nella gestione dell’emergenza sanitaria, economica e sociale nei territori serviti.

In particolare l’alta direzione e il top management del Gruppo hanno devoluto una quota della retribuzione variabile riferita al 2019, mentre il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione di Bper Banca hanno deciso di ridurre i propri compensi

Tutto il personale, inoltre, è stato invitato a contribuire all’iniziativa su base volontaria, scegliendo di donare, secondo la sensibilità dei singoli, giornate di ferie o una parte dello stipendio. La cifra così raccolta è stata quindi raddoppiata, su proposta dell’amministratore delegato Alessandro Vandelli e con il consenso del Cda, grazie alla partecipazione diretta di Bper Banca.

Gli ambiti principali cui destinare le risorse raccolte con il progetto “Uniti oltre le attese” sono stati così definiti: supporto alla ricerca scientifica e all’assistenza sanitaria, aiuti alle famiglie e contrasto alle nuove povertà, contributi per l’emergenza educativa e la didattica a distanza. I progetti da sostenere saranno divisi in nazionali, territoriali e locali, in base alla loro valenza e specificità.

“Abbiamo promosso questa iniziativa nazionale di raccolta fondi – dichiara il presidente di Bper Banca Pietro Ferrari – per dare un contributo concreto che risponda a richieste specifiche, con un rinnovato spirito di collaborazione e sensibilità sociale".

"La scelta degli enti da sostenere è stata avviata in stretto raccordo con le direzioni regionali che operano nei nostri territori di riferimento, ponendo grande attenzione non solo alle esigenze sanitarie e assistenziali immediate, ma anche alla ricerca scientifica, al sostegno delle famiglie più bisognose e alle molte necessità di carattere economico che stanno emergendo e che sono destinate ad accentuarsi nel prossimo futuro. Il progetto ‘Uniti oltre le attese’, dunque - conclude - rappresenta un segno ulteriore della solidarietà e vicinanza che tutte le risorse del nostro Gruppo bancario hanno nei confronti del Paese”.