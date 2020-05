Coronavirus, 5.325 sanzioni in un giorno

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Sono state 221.409 le persone controllate ieri dalle Forze di polizia per il rispetto delle misure anti-contagio. Lo fa sapere il Viminale sottolineando che sono state 5.325 le persone sanzionate. Sono state 31 le persone denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri mentre due persone sono state denunciate per violazione della quarantena.