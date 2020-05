Coronavirus: Nobili (Iv), 'no a Dpcm per bloccare campionato di calcio'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Mentre tutto il Paese si avvia alla ripartenza, in sicurezza, per evitare che chi sopravvive al virus muoia di fame, c’è qualcuno al governo che vuole impedire allo sport di tornare a correre. Per ragioni del tutto incomprensibili e ideologiche". Lo afferma Luciano Nobili, deputato di Italia viva.

"Le principali Regioni italiani -ricorda- stanno dando il via libera alla ripresa degli allenamenti e il mondo del calcio si è espresso in maniera unanime: la Federcalcio, la Lega, l’Associazione calciatori vogliono la ripresa degli allenamenti e la calendarizzazione per la seconda metà di giugno (o per quando si riterrà più opportuno) delle competizioni sportive, in sicurezza, con tutti i controlli necessari e naturalmente a porte chiuse".