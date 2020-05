Coronavirus: Napoli (Fi), 'è caos istituzionale, stabilire gerarchia costituzionale'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Il caos normativo con cui gli italiani escono dal lockdown è lo stesso, forse peggiore, del caos con cui vi siamo entrati. A un esecutivo che governa l’Italia con editti personali del presidente del Consiglio si sono via via contrapposte diverse Regioni con le loro ordinanze e, all’interno delle singole Regioni, si sono attivati i sindaci con ordinanze specifiche per il territorio comunale". Lo denuncia Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"La Costituzione -si chiede l'esponente azzurro- ha in sé indicazioni sufficienti e sufficientemente chiare sulla distribuzione dei poteri nella gerarchia istituzionale? Di tutti i soggetti evocati uno solo è anche, per legge, il responsabile e primo ufficiale sanitario: il sindaco. Ma il barista che domani mette un tavolo all’esterno perché autorizzato dalla sua Regione, è passibile di ammenda da parte delle Forze dell’Ordine in nome dello Stato oppure sarà tutelato dalla polizia locale in nome della Regione? Come si può intuire, la questione è di estrema urgenza e il Parlamento deve occuparsene in tempi rapidi".