Coronavirus: Meloni, 'famiglie abbandonate'

Roma 3 mag. (Adnkronos) - "In questa emergenza le famiglie sono state abbandonate e di loro non c'è traccia nella Fase 2 del governo. Fratelli d’Italia aderisce all'iniziativa di Forum Famiglie per dire grazie ai genitori, ai ragazzi e ai bambini per come hanno affrontato questo periodo e chiedere l'attenzione che meritano". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.