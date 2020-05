Sicilia: assessore Grasso, 'fondo perequativo da 300 milioni per comuni diventa realtà'

Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - - "Con il via libera all'articolo 9 della Finanziaria regionale, il Fondo perequativo da 300 milioni per i Comuni siciliani diventa realtà. Una misura cardine per garantire le casse degli enti locali ma anche i servizi ai cittadini e il sistema economico dell'Isola, nell'ambito dell'impegno del governo Musumeci per contrastare la crisi del coronavirus. Grazie a tali fondi assicuriamo sostegno finanziario ai Comuni che dispongono riduzioni o sospendono i tributi su attività turistiche, bar e ristoranti, enti e associazioni, sgravando cosi' dal peso del fisco migliaia di attività produttive ed operatori economici duramente messi alla prova oggi e per i mesi a venire". Lo dice in una nota l'assessore regionale alla Funzione Pubblica della Sicilia Bernardette Grasso. "Una quota del Fondo, poi, sarà riconosciuta anche al personale di Polizia locale, alla Protezione civile e ai Servizi sociali comunali, impegnati ogni giorno in prima linea nelle difficili settimane dell'epidemia. Parte di queste risorse, fra le altre cose, sarà inoltre riconosciuta ai Comuni - aggiunge - che concedono gratuiti aumenti del suolo pubblico ad esercenti e imprese".

"Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione dello stanziamento - prosegue Grasso - e ringraziamo le forze politiche del Parlamento siciliano per i contributi che abbiamo positivamente accolto nella stesura della norma, in pieno spirito di lealtà politica e collaborazione istituzionale".