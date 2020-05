Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato' (2)

(Adnkronos) - "In maniera tempestiva sono stati emanati provvedimenti legislativi che coinvolgono il Procuratore nazionale antimafia e la commissione parlamentare antimafia chiamati ad esprimere pareri vincolanti qualora si prefigurassero situazioni analoghe che prevedano scarcerazioni eccellenti", dice ancora la deputata Aiello. "Tutto ciò non cancella un errore madornale ma ne riduce la gravità e gli effetti che potevano essere ancora più devastanti. Ho fatto quello che dovevo, in silenzio, determinata come mai a svolgere in maniera dignitosa quella funzione di rappresentanza che sono stata chiamata a svolgere da coloro che mi hanno votato. Ho fondamentali traguardi da raggiungere nell’immediato, alcune importanti informative antimafia ed una legge ,di cui sono prima firmataria, a tutela dei testimoni di giustizia", spiega.

"Il mondo della politica probabilmente non è il mio mondo, al raggiungimento di questi traguardi sarà opportuno fare grosse riflessioni che inevitabilmente mi porteranno a scelte sofferte ma allo stesso tempo obbligate - dice - Chiudo questa mia facendo delle sentite scuse alle vittime di mafia, ai parenti, ai testimoni di giustizia, ai sopravvissuti ed ai tanti operai dell’antimafia sociale che quotidianamente si adoperano per commemorare le vittime di mafia e per diffondere una cultura che non può e non deve contemplare un condono mascherato dall’incompetenza e dall’inefficienza di tanti".