Coronavirus: Renzi, 'insistiamo su riaperture in sicurezza, ogni settimana persi 10 mld'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Adesso chiediamo con forza attenzione alla scuola, ai minori, al sociale. E insistiamo sulle riaperture in sicurezza, senza ulteriori ritardi. Ogni settimana che passa perdiamo 10 miliardi € e regaliamo quote di mercato ai grandi player della distribuzione online e alle aziende nostre concorrenti di Spagna, Germania, Francia che non hanno mai chiuso. L'Italia può farcela ma dobbiamo ripartire, tutti insieme". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.