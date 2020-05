Coronavirus: Magoni, 'governo riconosca stato di crisi per settore turismo' (3)

(Adnkronos) - Le misure a sostegno devono essere concrete e sostanziali, soprattutto sul piano fiscale: ad esempio con un maggior rinvio dei contributi oltre il 31 maggio, in particolare per l'Imu sugli immobili strumentali. Per l'assessore Magoni sarebbe utile prevedere anche "una compensazione tra perdite 2020 e utili 2019 e rinviare i pagamenti fiscali al 2021".

Altro capitolo da affrontare, quello relativo all'imposta di soggiorno, che peserà notevolmente sui bilanci comunali. Ecco perché diventa fondamentale "un ristoro dell'imposta, tenendo conto delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni. Specialmente nella nostra Regione - conclude l'assessore Magoni - e con particolare attenzione ai Comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi che, insieme a Piacenza, sono le più drammaticamente colpite dalla pandemia nella nostra penisola".