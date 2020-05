Coronavirus: Magoni, 'governo riconosca stato di crisi per settore turismo' (2)

(Adnkronos) - Per superare la crisi occorre ripartire dalle imprese: "Il nostro è un settore che in Italia vive di turisti stranieri e che nel breve e anche medio termine sarà invece solo domestico. Ciò considerato, occorrono interventi sulla liquidità a fondo perduto per permettere la sopravvivenza economica", prosegue l'assessore.

"In questo senso, il 'bonus vacanze' per quanto suggestivo potrebbe non essere invece efficace. Soprattutto se riferito a fasce Isee che per la natura della contingenza economica difficilmente potranno concedersi qualche giorno di vacanza".

Ma non solo. "Serve con urgenza - dice l'assessore lombardo Magoni - un protocollo di operatività del governo, senza il quale riaprire sarebbe estremamente rischioso sia dal punto di vista sanitario che da quello imprenditoriale, con la potenziale esposizione a ricorsi e cause da parte degli operatori".