Coronavirus: Fi a regione Toscana, 'ripartano nautica da diporto e pesca' (2)

(Adnkronos) - “Lo stesso metro di misura adottato per le passeggiate a piedi o in bicicletta, per andare all’orto o ricongiungersi a “fidanzati stabili” e “amici veri” deve allora valere anche per nautica da diporto, pesca sportiva e ricreativa, ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli sanitari: sono tutte attività di svago svolte all’aperto e con distanziamento sociale, che non creano assembramenti o rischi per la salute pubblica. Nelle more di ulteriori DPCM, la Regione Toscana provveda quindi con apposita ordinanza. Dopo due mesi di lockdown siamo entrati nella famosa “fase 2” e, se l’ottica generale è quella di ripartire in sicurezza verso un progressivo ritorno alla normalità, deve essere responsabilmente trovato un equilibrio tra esigenze sanitarie e restrizioni delle libertà personali”, concludono.