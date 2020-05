Coronavirus: D'Incà, 'se da tutti rispetto misure, ne usciremo fuori'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Puntuale intervento del commissario per l’emergenza #coronavirus, Arcuri. Da lunedì mascherine chirurgiche a €0,50 e, a partire da metà giugno, l’Italia produrrà mascherine in modo crescente da 4mln/giorno fino a 35mln a metà agosto. Inizieranno anche i test sierologici". Lo scrive il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.

"Nel prossimo decreto, inoltre, le mascherine saranno esenti da Iva. La sfida che ci aspetta da lunedì è la più complessa da gestire ma, se tutti ci atterremo alle disposizioni in materia di distanziamento sociale, igiene e uso delle mascherine, riusciremo a venirne fuori", conclude.