Sicilia: Sammartino (Iv) pubblica post di Musumeci che difende il voto segreto

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - "Il voto segreto è un 'legittimo diritto del Parlamento'. Sono d'accordo con l'onorevole Nello Musumeci che evidentemente la pensa diversamente dal Presidente Musumeci". E' quanto scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Luca Sammartino che pubblica un video del governatore di qualche anno fa in cui Musumeci difende il voto segreto. Il riferimento è a quanto accaduto ieri sera in aula, quando Musumeci ha duramente attaccato Sammartino per avere chiesto, durante la finanziaria, il voto segreto per l'aèpprovazione di una norma.