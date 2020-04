Mutui e prestiti 'green', la maggior parte delle banche non li propone

Roma, 30 apr. - (Adnkronos) - Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite comprendono anche quello di avere energia più pulita e accessibile in tutto il Pianeta. Ma per farlo è necessario riqualificare a livello energetico il patrimonio immobiliare presente nel nostro Paese. Nonostante questa importante premessa, Altroconsumo ha rilevato che gli istituti di credito italiani, sebbene propongano all’interno del proprio portafoglio finanziamenti agevolati per interventi volti a rendere più sostenibili le abitazioni, al momento della richiesta non sempre offrono risposte concrete.

Eppure, anche gli interventi che i governi e la Bce stanno studiando per far fronte al post emergenza Covid-19 vanno nella direzione di un’economia sostenibile, proprio incentivando i cosiddetti finanziamenti 'green'. Per scattare una fotografia della situazione attuale, Altroconsumo ha condotto un’inchiesta che sarà pubblicata sulla rivista InTasca di maggio 2020.

Le banche coinvolte nell’indagine non hanno proposto questo tipo di agevolazioni nonostante 6 di queste abbiano aderito al progetto dell'Unione Europea EeMPA (Energy Efficient Mortgages Action Plan), che ha come obiettivo quello di creare un meccanismo di finanziamento bancario europeo basato su un approccio standardizzato, per incoraggiare l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare da parte delle famiglie, attraverso incentivi finanziari legati al mutuo, e in questo modo sostenere l'Ue nel raggiungere i suoi obiettivi di risparmio energetico.

In base all’indagine, condotta su 257 agenzie in 12 città, si deduce che in merito alla concessione di finanziamenti green manca chiarezza e trasparenza ma soprattutto sono molte le pratiche scorrette adottate nei confronti dei clienti. Per questo motivo i risultati dell’inchiesta sono stati presentati alle Autorità di vigilanza. Alle diverse agenzie visitate è stato chiesto un prestito di 20mila euro, da restituire in 7 anni, per comprare una caldaia di ultima generazione e nuovi infissi per rendere più efficiente la casa dal punto di vista energetico.

Banche e finanziarie che hanno in portafoglio un prestito verde spesso non lo propongono al cliente o applicano un Taeg più alto di quello pubblicizzato. Per esempio, in nessuno dei 10 uffici Findomestic visitati è stato offerto un mutuo green sebbene presente nel portafoglio prodotti. Durante l’indagine gli istituti hanno dimostrato poca trasparenza verso i clienti che richiedono un prestito di questo tipo, infatti, il 79% non ha consegnato il modulo con costi e condizioni (Secci) al richiedente (fondamentale in quanto contiene il Taeg insieme a tutte le condizioni del finanziamento, permettendo di confrontare i prodotti sul mercato).

Risulta, inoltre, che le banche impongono ai propri clienti condizioni come l’apertura del conto corrente (96% le banche, scende al 68% quando si considerano anche le finanziarie), l’accredito dello stipendio (29%), la polizza a copertura del credito venduta dalla stessa banca o finanziaria (56%). Il 25% non si confronta nemmeno con il cliente se non correntista.

Altroconsumo ha anche chiesto un mutuo per la ristrutturazione della casa, per renderla più efficiente sotto il profilo energetico. Capitale di 120.000 euro, da restituire in 10 anni, per una casa del valore di 400mila euro. In questo caso il 79% degli istituti ha offerto dei mutui tradizionali al posto dei finanziamenti green mentre il 21% ha proposto il Mutuo Sal- Stato Avanzamento Lavori, il quale copre al massimo per l’80% i lavori di ristrutturazione.

Anche in questa circostanza si è riscontrata una mancanza di trasparenza, infatti, il 61% delle agenzie visitate non ha consegnato il preventivo scritto con costi e condizioni al richiedente. Inoltre, l’86% richiede l’apertura del conto corrente: di queste il 22% chiede anche l’accredito dello stipendio; mentre il 31% impone la sottoscrizione della polizza vita venduta dalla banca ad un costo medio di 3.700 euro. Il 5% delle banche chiede l’acquisto di azioni o quote dell’azienda, fra queste: la Bcc di Bergamo (150 quote da 2,50€ l’una per un totale di 375 euro) e la Banca di Credito Cooperativo di Napoli (1.000 euro).

Su altroconsumo.it/mutui e altroconsumo.it/prestiti è possibile confrontare prestiti e mutui e individuare i più convenienti in base alle proprie esigenze. Inoltre a questo link sono a disposizione tutte le info per capire quali agevolazioni fiscali sono disponibili per la riqualificazione energetica della casa e capire come ottenerli.

Altroconsumo ha condotto l’indagine visitando 257 banche e finanziarie in 12 città italiane. Il primo obiettivo è stato quello di verificare la reazione degli istituti alla richiesta di un prestito di 20mila euro, da restituire in 7 anni, per comprare una caldaia di ultima generazione e nuovi infissi per rendere più efficiente la casa dal punto di vista energetico.

In secondo luogo, Altroconsumo ha richiesto un mutuo per la ristrutturazione della casa, per renderla più efficiente sotto il profilo energetico. Capitale di 120.000 euro, da restituire in 10 anni, per una casa del valore di 400mila euro.