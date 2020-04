Da lunedì Chiesa potrà celebrare funerali

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Da lunedì la Chiesa potrà celebrare di nuovo le cerimonie funebri, in chiesa o all’aperto. "La forma liturgica della celebrazione rientra nella competenza dell’autorità ecclesiale - scrive il ministero dell’Interno nel testo attuativo del Dpcm del 26 aprile - secondo un prudente apprezzamento legato alle diverse situazioni nei vari territori, le tradizioni e le consuetudini locali, assicurando che la cerimonia si svolga in tempo contenuto". Si chiede di "evitare assembramenti ovvero corteo di accompagnamento del feretro".

Nel dettaglio, nel caso si celebrasse la messa e non la sola liturgia della parola, "deve essere evitato il contatto fisico come per esempio lo scambio del segno della pace, in continuità con le disposizioni ecclesiastiche già emanate". Obbligo di mascherina, distanza di sicurezza. Se i funerali vengono celebrati al chiuso, si legge ancora nella bozza del ministero dell’Interno, "assicurarsi che il locale abbia una capienza adeguata al richiesto distanziamento e sia previamente sanificato".