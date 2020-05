Coronavirus: Zingaretti, 'bene interventi governo ma correre di più'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "I provvedimenti che si sono presi e anche le somme che si sono stanziate" per l'emergenza coronavirus "sono veramente immense, non hanno precedenti. Bisogna correre di più, questo sì, perchè stiamo affrontando problemi immensi, legati alla burocrazia, a meccanismi troppo complessi e le persone non debbono essere lasciate sole proprio ora che hanno bisogno di un intervento pubblico". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un'intervista al Tg1.