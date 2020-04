Coronavirus: Salvini, 'Primo maggio saremo qui al Senato, non ci muoviamo'**

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Come si fa a festeggiare il Primo Maggio? Ma che festa dei lavoratori è quest'anno? Non si può aspettare l'Europa o il ministro che dice; 'abbiate pazienza, la cassa integrazione arriverà'". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb dal Senato. "E il Primo maggio saremo qui ad offrirvi un grande piano" per la ripartenza. "Un piano che offriamo anche al governo. Proposte concrete. Non ci muoviamo da qui, dal Senato che è il nostro luogo di lavoro".