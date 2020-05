Coronavirus: Renzi, 'se non parte fase 2 noi fuori da maggioranza'**

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Se la gente non vede arrivare i soldi è evidente che la fase due non parte ed è evidente che noi non possiamo stare in maggioranza: in quel caso non sono io che faccio il meccano o il Lego delle nuove maggioranze: penso che non si andrà a votare perchè non ci sono le condizioni per andare a votare fino al 2023, penso che in Parlamento vedremo se ci sarà una nuova maggioranza". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Porta a porta'.

"Quello che è certo -ha aggiunto l'ex premier- è che per me se Conte ha i numeri con Berlusconi per andare avanti, io non ho nessun problema nè nei confronti di Conte nè di Berlusconi".