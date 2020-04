Coronavirus: Conte, 'urgente riattivare motore investimenti pubblici e privati'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Subito dopo quello su misure econoniche arriverà un secondo decreto per la rinascita economica del paese, una risposta che sia in grado di non solo di sostenere la domande ma rinnovare le infrastrutture del paese" nel segno "dell'innovazione verde e dell'innovazione digitale". Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Camera.

"E' urgente riattivare il motore gli investimenti pubblici e privati" e per farlo occorrono "iter organizzativi semplificati, una drastica riduzione delle procedure burocratiche". Inoltre, "vanno potenziati i benefici fiscali per l'edilizia e sostenibilità". Infine, il premier spiega che andrà monitorata "l'applicazione effettiva del dl liquidità".