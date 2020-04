Coronavirus: Conte, 'mai scelte estemporanee o solitarie del governo'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Una premessa: il governo ha sempre compreso la gravità del momento" e ne fronteggiare l'emergenza Covid19 ha scelto di "non procedere mai per via estemporanee, improvvisate o solitarie. Ha sempre considerato il bilanciamento dei valori coinvolti, interessi e diritti di rango costituzionale". Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa in Aula alla Camera.

Le scelte compiute sin qui, rivendica, "sono state adottate alla fine di un ampia condivisione sia con i membri del governo, con i capidelegazione delle forze di maggioranza, ma anche con le parti sociali e i rappresentati degli enti territoriali", raccolto "in una cabina regia a cui io stesso ho preso parte. Anche il parlamento è stato costantemente e doverosamente informato, come dimostra la mia presenza in questa Aula oggi e in varie occasioni".